大陸學者解讀 北京為何選在美總統換屆時制裁川普？

大陸外交部21日凌晨宣布制裁美國前前國務卿龐培歐等人，大陸學者認為，北京在此時間節點宣布對美國離任官員制裁，既是對前任政府嚴重破壞中美關係者的合理反制，也是為未來中美關係定下基調，劃清底線。

環球時報報導，中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，選擇此一時間節點傳遞出非常明確的資訊：一方面懲戒前任政府官員，讓他們認識到他們對中方的打壓、抹黑、誣陷一定會有後果，做出的事情，總有一天需要還。

他認為，另一方面，這也是在為未來中美關係主動定下基調。美國在制定、實施對華政策時，必須尊重中方核心利益，遵守規則的底線。這將使未來美國政府在制定對華政策時更加謹慎，任何想在美國政壇有所作為的人物，在涉華議題和行動上都不得不變得更為負責任。

李海東認為，美方得知這個消息或許將感到有些意外，因為長久以來美國已習慣制裁他國，而非被他國制裁。但他表示，這正是大陸外交策略日漸成熟的體現，未來中美關係將更加平等，這既意味互惠，也意味可以有對等制裁。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，這一輪制裁的時間點和被制裁對象，再次充分印證近年來中國大陸對美政策主動設定議程的特點：既不隨美國政策的變化起舞，也不會任由一些政客胡來。

他認為，選擇這些官員離任的時點宣布制裁，顯示出中方希望穩定中美關係的克制與誠意。中國大陸並非沒有制裁工具，只是不希望在其任期間制裁，導致他們做出更為瘋狂的舉動，給中美關係帶來更嚴重的實質傷害。

刁大明說，就此次制裁具體而言，這是一種對等性的措施。制裁名單上的官員在其任期完全從個人一己私利出發，極大破壞了中美關係，必須予以回應。他強調，決不能出現在台上打中國牌，下台後繼續吃中國飯的情況。

復旦大學教授沈逸表示，這次制裁和以往不一樣的地方，是提到親屬以及相關企業和機構，傳遞出一個很清晰的信號：當這些官員透過旋轉門進入商界後，任何一家企業如果雇用了這些人，就要面臨中國大陸市場的利益損失。例如出版社，如果想給他們出回憶錄在大陸市場上賣，將再無可能。