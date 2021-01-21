分析共軍今年動向 學者：鞏固活動空間 建設作戰力量

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤分析，中共解放軍會在今年將鞏固去年在東海、台海、南海從事軍事擴張所獲得的活動空間，持續在這些區域中建設作戰力量。

由國策研究院、當代日本研究學會、台灣世代教育基金會舉辦的「拜登就職後美中台關係與印太安全局勢」座談會今日在台北舉行。馬振坤在會中分析共軍在今年整體的動態與形勢，共有七點。

首先，據中共中央軍委主席習近平在年初發布的中央軍委2021年1號命令，發布全軍開訓動員令，要求全軍聚焦備戰打仗、「全時待戰、隨時能戰」。馬振坤認為，習作為中央軍委主席，他提到建軍目標與軍隊基本要求，這是一定會講的，不代表解放軍打算要對外展開武力行動。

第二，動員令要求「實戰實訓、聯戰聯訓」。馬振坤分析，解放軍會在今年持續用貼近實戰的想定與場域來實訓，習不斷要求仗在那裡打，部隊就在哪裡訓，因此能預期解放軍今年在大陸沿海與第一島鏈的演訓頻率會增加。

馬振坤強調，今年也可看到艦隊深入太平洋進行遠海長訓，以及戰機編隊穿越第一島鏈，且實施空中加油訓練，讓戰機編隊能穿越第一島鏈，深入西太平洋、從事西太平洋遠海巡航。

第三，今年可看到解放軍持續鞏固2020年在東海、台海、南海軍事擴張行動中所獲得的活動空間，持續在這些區域建設作戰力量，尤其是建立依託地緣條件的戰場優勢。當解放軍持續增加這些場域的優勢，就意味美軍進入這些場域，面對的挑戰會越來越高。

第四，馬振坤說，解放軍會持續高頻率侵擾台灣西南空域（ADIZ），進行實戰化訓練，也會有戰機越過海峽中線，進行實戰化訓練。因為解放軍要鞏固去年擴張的活動空間，去年解放軍將台灣西南空域納入解放軍軍機訓練空域；且公開否定海峽中線存在，出現幾次大規模、多批次越過海峽中線行動。

馬振坤說，這些舉動是共軍在去年對台從事軍事威攝，並且壓縮台灣軍事安全空間所得到的成果。

第五，今年也可預期，解放軍侵擾西南空域，如果遭遇到我國空軍戰機的跟監與警戒，可能會對我空軍採取反制舉動。輕者是無線電示警，要求我戰機離開訓練空域，停止對訓練干擾；重者則派遣戰機進行警告驅離，凸顯空域已成為解放軍訓練空域的事實。

第六，若今年美中關係、兩岸關係再生波折，解放軍可能會採更大規模的海空機艦侵入台灣西南海空域，更接近台灣臨海外緣，也可能採多架式戰機越過海峽中線，逼近台灣領空舉動，來進一步對台實施軍事壓迫。

第七，馬振坤認為，解放軍對進入台海、南海美軍軍艦，可能採去較過去更嚴厲的跟監措施，這是要告知美軍，這些海域是解放軍的活動空間。

馬振坤認為，我方應嚴肅思考如何因應西南空域被解放軍化為訓練空域，以及如何因應解放軍否定有海峽中線。他並認為，海峽中線對台灣空防安全的重要性高過西南空域，海峽中線對我空防已退無可退。