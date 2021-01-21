制裁多名美前官員 中外交部：蓬佩奧是「世紀笑話」 

在美國總統拜登宣示就職後不久，中國外交部宣布對28名在涉華問題上嚴重侵犯中國主權丶付有主要責任的28名美國反華政治人物實施制裁。被中國外交部點名的包含蓬佩奧、納瓦羅、奧布萊恩、史達偉、博明、阿扎爾、克拉奇、克拉夫特以及博爾頓、班農等川普執政時期的重要官員。

中國周三表示，希望與美國總統拜登的美國新政府合作，同時宣布對 「撒謊和欺騙 」的離任國務卿蓬佩奧和特朗普手下的其他27名高官進行制裁。

此舉顯示中國的憤怒，尤其是對蓬佩奧在上任的最後一天稱中國對新疆的維吾爾人與其他少數民族穆斯林實施種族滅絕的行為。然而，拜登政府的國務卿人選布林肯也表示認同蓬佩奧的說法。

中國外交部在其網站上透過聲明宣布了制裁措施，稱蓬佩奧等人「罔顧中美兩國人民的利益，策劃丶推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政丶損害了中國的利益丶傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關系。」。

這28名前官員和直系親屬將被禁止進入中國內地丶香港或澳門，與他們相關的公司和機構也被限制與中國做生意。蓬佩奧丶其他被制裁的前官員與美國國務院都沒有回應媒體的相關提問。

大西洋理事會智庫的制裁專家奧圖爾 (Brian O'Toole) 告訴路透社，中國此舉充滿報復的意圖，並強調此舉的政治意味大過於其他目的。他說：「我懷疑他們會以依照個案處理的方式執行制裁，而不是列出非常明確的限制。」

中國在過去一年中曾對美國議員實施制裁，但針對美國前官員和即將離任的官員施行制裁是一種不同於以往丶充滿蔑視意味的表態。

中國外交部：蓬佩奧是「世紀笑話」

蓬佩奧在上任的最後幾周發動了一系列針對中國的措施，他在19日宣布，中國對維吾爾族穆斯林犯下了「種族滅絕和反人類罪的行為」。拜登的國務卿人選布林肯也同意蓬佩奧的說法，並強調他將延續美國政府針對中國迫害維吾爾人所推出的一系列政策。

中國外交部發言人華春瑩20日在例行記者會上回應相關提問時表示，蓬佩奧的所作所為對他個人的信譽以及美國的形象與信譽造成損害。她說：「蓬佩奧所撒的謊丶造的謠丶放的毒，我想大家都是清楚的。這位以撒謊丶欺騙而臭名昭著的美國政客正以其末日瘋狂和世紀謊言把自己變成末日小醜和世紀笑話。」

華春瑩強調，反人類罪與種族滅絕在國際法中有明確定義，而蓬佩奧所謂中國在新疆實施種族滅絕與反人類罪是美國個別反華勢力「蓄意炮制的偽命題」。她重申：「中方迄今已經先後發布8份涉疆白皮書，新疆自治區政府已舉辦了23場新聞發布會，以大量詳實數字丶事例，展現新疆各族人民群眾安居樂業丶團結和諧的生活。」

華春瑩表示，川普政府在中國議題上犯了根本錯誤，把中國作為最大戰略競爭對手，並對中國采取種種干涉內政手段。她說，特朗普政府的作法「給中美關系造成嚴重損害」。她呼籲拜登政府能理性看待中國，「本著相互尊重丶平等互利的精神推動中美關系盡快重回健康穩定發展的正軌」。

她表示：「我們希望美國新政府能夠在包括涉疆等一系列重要問題上，有自己理性丶冷靜丶准確的判斷。」

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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