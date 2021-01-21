大陸凌晨宣布 對龐培奧、克拉夫特等28人實施制裁

拜登甫就任美國總統，大陸外交部就在21日凌晨1時宣布，對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名美國「反華政客」實施制裁。包括前國務卿龐培奧，以及曾經訪台的前衛生部長阿查爾、前國務院次卿克拉奇，原訂訪問台灣的美國駐聯合國大使克拉夫特都名列其中。

根據大陸外交部網站發布的新聞稿，這些人及其家屬都將被禁止入境中國大陸和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也被限制與中國打交道、做生意。

大陸外交部稱，「過去幾年，美國些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移。中方決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁。」

名列制裁名單的還包括：前白宮國安顧問波頓、歐布萊恩、前白宮貿易顧問納瓦羅、國務院前亞太助理國務卿史達偉、白宮前副國安顧問博明、以及前任白宮資深顧問班農等人。名列大陸外交部制裁名單的，基本上都是川普政府時期的「挺台派」。

《環球時報》引述大陸國際關係事務學者的看法指出，中國大陸選在美國新舊政府交接之際宣布對美國離任官員制裁，「既是對前任政府嚴重破壞中美關係者的合理反制，也是為未來中美關係『定下基調，劃清底線』。」

大陸外交學院國際關係研究所教授李海東表示，選擇這一時間節點傳遞出非常明確的信息：一方面懲戒前任政府官員，令他們認識到他們對中方的打壓、抹黑、誣陷一定會有後果，「做出的事情，總有一天需要還」。

「另一方面，這也是在為未來中美關係主動定下基調：美國在制定、實施對華政策時，必須尊重中方核心利益，遵守『規則的底線』。」

李海東稱，這將使未來美國政府在制定對華政策時更加謹慎，「任何想在美國政壇有所作為的人物，在涉華議題和行動上都不得不變得更為負責任」。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明則說，「制裁名單上的官員在其任期完全從個人一己私利出發，極大破壞了中美關係，必須予以回應。」他強調，「決不能出現在台上打『中國牌』，下台後繼續吃『中國飯』的情況。」

復旦大學教授沈逸也認為，這次制裁和以往不一樣的地方是提到了親屬以及相關企業和機構，傳遞出一個很清晰的信號：當這些官員通過旋轉門進入商界後，任何一家企業如果雇傭了這些人，就要面臨中國市場的利益損失。比如出版社，如果想給他們出回憶錄在中國市場上賣，將再無可能。

沈逸說。「清算的時候到了，就像中國人講究不是不報，時候未到。這些反華政客和企業別想再從中美關係的發展中獲得任何利益。」