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龐培歐稱中共在新疆種族屠殺 北京：留不下政治遺產

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
美國國務卿龐培歐。圖／取自美聯社
美國國務卿龐培歐。圖／取自美聯社

美國國務卿龐培歐卸任前一天，將中共在新疆對維吾爾及宗教少數族群的行為，認定為「種族屠殺」，犯下違反人道罪行，美國候任國務卿布林肯表示，認同龐培歐的判定。大陸駐美使館發言人批評，這是無稽之談，敦促美方有關人士尊重事實，停止編造謊言，否則留不下、也留不住任何的政治遺產。

據大陸駐美使館網站消息，大陸駐美使館發言人表示，美方以龐培歐國務卿名義發表涉疆聲明，罔顧事實，無端攻擊和蓄意抹黑大陸政府治疆政策，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。陸方對此強烈不滿和堅決反對。

該名發言人強調，種族滅絕純屬無稽之談，是汙衊抹黑中國的又一鬧劇。對於事實，美方一些人看不到也不願看到。在涉疆問題上散佈大量不實之辭，意圖要挑撥民族關係，破壞新疆穩定，阻礙新疆發展，誤導國際輿論。

該發言人說，陸方敦促這些人尊重事實，停止編造謊言，停止利用涉疆問題干涉中國內政，否則留不下也留不住任何政治遺產。

趕在卸任前夕，龐培歐18日宣布禁止美國進口新疆的棉花與番茄，19日再發聲明指中國共產黨控制的中華人民共和國，至少從2017年3月起就對穆斯林維吾爾族和其他宗教少數族群，犯下違反人道的罪行，且仍在持續。

新疆 龐培歐

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