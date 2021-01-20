快訊

日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

是否會懷念龐培歐？ 華春瑩直言：他給我們帶來很多樂趣

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自路透社
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自路透社

拜登政府即將上台，中美關係再度引發關注。大陸外交部發言人華春瑩今日表示，他會懷念美國國務卿龐培歐，「因為他給我們帶來很多樂趣」，並對即將上任國務卿的布林肯喊話，希望美方正確看待中國與中美關係。

大陸外交部今舉行例行記者會，對於提問「是否會懷念龐培歐？」華春瑩毫不猶豫地回：「Of Course（當然）！」

華春瑩表示，龐培歐帶來了很多的「樂趣」，諷刺地說「每天我們都在看一場大戲」，龐培歐給自己與美國的國家形象、國家信譽造成的損害是難以彌補的，這對美國人民而言是非常悲哀的。

接著被問及布林肯對涉華問題的表態，華春瑩指出，中國大陸的內外政策和戰略意圖是公開透明的，陸方堅定不移走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。

華春瑩表示，陸方在中美關係、台灣、涉港、涉疆等問題上的立場是一貫、明確的。陸方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將堅定維護自身主權、安全、發展利益，大陸堅決反對美方利用有關問題干涉中國內政，損害陸方利益，抹黑陸方形象。

最後，他稱，希望美方正確看待中國和中美關係，同陸方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正確的軌道，向前發展，這符合中美兩國的共同利益，也是國際社會的普遍期待。

華春瑩 龐培歐

延伸閱讀

中國大陸：3家中企申請加入WHO新冠肺炎疫苗計畫

美特使稱中國去年射250導彈？華春瑩：信口開河

美政權交接在即 伊朗制裁川普、龐培歐

華春瑩發推特罵龐培歐是「世紀小丑」

相關新聞

是否會懷念龐培歐？ 華春瑩直言：他給我們帶來很多樂趣

拜登政府即將上台，中美關係再度引發關注。大陸外交部發言人華春瑩今日表示，他會懷念美國國務卿龐培歐，「因為他給我們帶來很多...

譚耀宗：未聽聞人大常委會討論反制BNO措施

中國全國人大常委會正在北京開會，港區人大常委譚耀宗今天向港媒說，會議暫時沒有香港議程，也未聽聞會議討論反制英國國民（海外...

國台辦旗下網站：若蔡政府持續躁進 將祭出國家統一法

大陸國台辦旗下中國台灣網20日發文指出，台灣人也是中國人，身為中國人為什麼沒有歌唱祖國的權力和自由？

環時社評諷川普：錯識一個對手 耽誤美國四年

大陸環球時報20日發表社評指出，美國新舊政府20日不和諧的交接，川普的告別演說，整體上淪為輿論的笑柄。

「說好的祖國帶你回家呢？」2老人登機前被阻返陸

新冠疫情在全球爆發以來，滯留在海外的中國公民回國之路愈來愈艱難。一名旅美華人在網上披露父母無法回中國的經歷，因為「非必要...

龐培歐稱中共在新疆種族屠殺 北京：留不下政治遺產

美國國務卿龐培歐卸任前一天，將中共在新疆對維吾爾及宗教少數族群的行為，認定為「種族屠殺」，犯下違反人道罪行，美國候任國務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。