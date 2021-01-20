是否會懷念龐培歐？ 華春瑩直言：他給我們帶來很多樂趣

拜登政府即將上台，中美關係再度引發關注。大陸外交部發言人華春瑩今日表示，他會懷念美國國務卿龐培歐，「因為他給我們帶來很多樂趣」，並對即將上任國務卿的布林肯喊話，希望美方正確看待中國與中美關係。

大陸外交部今舉行例行記者會，對於提問「是否會懷念龐培歐？」華春瑩毫不猶豫地回：「Of Course（當然）！」

華春瑩表示，龐培歐帶來了很多的「樂趣」，諷刺地說「每天我們都在看一場大戲」，龐培歐給自己與美國的國家形象、國家信譽造成的損害是難以彌補的，這對美國人民而言是非常悲哀的。

接著被問及布林肯對涉華問題的表態，華春瑩指出，中國大陸的內外政策和戰略意圖是公開透明的，陸方堅定不移走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。

華春瑩表示，陸方在中美關係、台灣、涉港、涉疆等問題上的立場是一貫、明確的。陸方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將堅定維護自身主權、安全、發展利益，大陸堅決反對美方利用有關問題干涉中國內政，損害陸方利益，抹黑陸方形象。

最後，他稱，希望美方正確看待中國和中美關係，同陸方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正確的軌道，向前發展，這符合中美兩國的共同利益，也是國際社會的普遍期待。