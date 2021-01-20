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國台辦旗下網站：若蔡政府持續躁進 將祭出國家統一法
大陸國台辦旗下中國台灣網20日發文指出，台灣人也是中國人，身為中國人為什麼沒有歌唱祖國的權力和自由？
民進黨立委陳亭妃質疑，大陸進口的卡拉OK雲端伴唱機收錄《我的祖國》、《歌唱祖國》等歌曲，並入侵台灣KTV、釣蝦場、民宿、餐廳等娛樂場所。這篇評論文章指出，與以往套路一樣，綠媒挑頭之後，陸委會及部分民意代表隨後跟上。
文章指，台灣人也是中國人，身為中國人為什麼沒有歌唱祖國的權力和自由？民進黨當局以民主、進步為名建黨，經常把自由、人權掛在嘴邊，但看看其所作所為，封殺立場客觀電視台、對發出公正之音的民間團體和個人查水表，利用網軍打壓愛國人士，威權復辟，綠色獨裁，將台灣帶入新戒嚴主義的深淵。
文章表示，民進黨當局多次危言聳聽，煽動反中、恐中情緒，除了暴露其險惡的台獨嘴臉，更向包括台灣同胞在內的14億中國人，展示其內心的極度自卑和惶恐。
文末稱，若民進黨當局持續在台獨路上躁動、冒進，包括台獨分子清單、《國家統一法》等利器均將一一祭出。
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