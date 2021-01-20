聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦旗下網站：若蔡政府持續躁進 將祭出國家統一法

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸國台辦旗下中國台灣網20日發文指出，台灣人也是中國人，身為中國人為什麼沒有歌唱祖國的權力和自由。示意圖／Ingimage
大陸國台辦旗下中國台灣網20日發文指出，台灣人也是中國人，身為中國人為什麼沒有歌唱祖國的權力和自由。示意圖／Ingimage

大陸國台辦旗下中國台灣網20日發文指出，台灣人也是中國人，身為中國人為什麼沒有歌唱祖國的權力和自由？

民進黨立委陳亭妃質疑，大陸進口的卡拉OK雲端伴唱機收錄《我的祖國》、《歌唱祖國》等歌曲，並入侵台灣KTV、釣蝦場、民宿、餐廳等娛樂場所。這篇評論文章指出，與以往套路一樣，綠媒挑頭之後，陸委會及部分民意代表隨後跟上。

文章指，台灣人也是中國人，身為中國人為什麼沒有歌唱祖國的權力和自由？民進黨當局以民主、進步為名建黨，經常把自由、人權掛在嘴邊，但看看其所作所為，封殺立場客觀電視台、對發出公正之音的民間團體和個人查水表，利用網軍打壓愛國人士，威權復辟，綠色獨裁，將台灣帶入新戒嚴主義的深淵。

文章表示，民進黨當局多次危言聳聽，煽動反中、恐中情緒，除了暴露其險惡的台獨嘴臉，更向包括台灣同胞在內的14億中國人，展示其內心的極度自卑和惶恐。

文末稱，若民進黨當局持續在台獨路上躁動、冒進，包括台獨分子清單、《國家統一法》等利器均將一一祭出。

國台辦

延伸閱讀

陸學者：蔡政府不斷修法限制陸資赴台 對台灣是損失

核食可解禁？柯文哲嗆蔡政府：對美不設防對日難交代

不滿女乘客「使用iPhone 」大叔怒罵15分鐘嗆：是不是中國人

聯合報黑白集／蔡政府遺忘的三隻小豬

相關新聞

國台辦旗下網站：若蔡政府持續躁進 將祭出國家統一法

大陸國台辦旗下中國台灣網20日發文指出，台灣人也是中國人，身為中國人為什麼沒有歌唱祖國的權力和自由？

環時社評諷川普：錯識一個對手 耽誤美國四年

大陸環球時報20日發表社評指出，美國新舊政府20日不和諧的交接，川普的告別演說，整體上淪為輿論的笑柄。

「說好的祖國帶你回家呢？」2老人登機前被阻返陸

新冠疫情在全球爆發以來，滯留在海外的中國公民回國之路愈來愈艱難。一名旅美華人在網上披露父母無法回中國的經歷，因為「非必要...

大陸發射「天通一號03星」 將為世界提供通訊服務

大陸20日0時25分在四川省西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭（簡稱長三乙火箭），成功將天通一號03星發射升空，衛星順...

美特使稱中國去年射250導彈？華春瑩：信口開河

針對美國官員稱中國去年試射250多枚彈道導彈，中國外交部發言人華春瑩19日在例行記者會上表示，美方一些人向來對中國的軍力...

中共黨報：香港當然要由愛國愛港者治理

中共黨報人民日報海外版20日發文指出，只有在愛國愛港者治港的基礎上，香港的政治風氣才能重歸清明，一國兩制才能在正確軌道上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。