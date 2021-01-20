防疫不力使疫情惡化 黑龍江望奎16名官員遭懲處

中國本土武漢肺炎疫情蔓延，黑龍江省望奎縣成重災區之一。中共中紀委今指出，16名官員怠忽職守、防疫不力，使疫情惡化，因此做出撤職或警告處分。望奎縣19日起採禁止外出等嚴格措施。

黑龍江省望奎縣的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情從10日的2名無症狀感染者開始，一發不可收拾。根據黑龍江疾控中心通報，過去9天黑龍江累計新增的本土確診病例共172例，其中望奎縣就有150例，而無症狀感染者有210例，可說是黑龍江疫情的「熱點」。

根據中共中央紀委國家監委網站通報，望奎縣的疫情蔓延與當地16名官員在防疫工作中「不擔當、不盡責」有關，對整個黑龍江省的防控工作帶來極大的壓力，因此祭出處分。

根據通報，望奎縣的兩名副縣長、衛健局長及兩名副局長與一名股長、疾控中心主任與流行病科負責人、縣委常委等9人均因防疫不利被嚴重警告處分，其中兩名副縣長與衛健局局長更被「提名免職」，目前已進入相關程序。

除了望奎縣外，通報指縣內的惠七鎮則有7人被懲處，包含正副黨委書記、防控領導小組成員等，其中正副黨委書記均被開除黨職與公職。

通報中批評這些官員在9日望奎縣出現無症狀感染者後，仍然思想麻痺、盲目樂觀，不擔當而且不盡責。在後續的疫情防控中以嚴重的形式主義、官僚主義應對，且長時間隱匿疫情，造成廣泛的對外傳播，使黑龍江省疫情防控工作面臨極大壓力。

根據香港01、香港經濟日報、新華網報導，由於望奎縣疫情嚴峻，今天上午7時已經上調為高風險地區。

報導指出，望奎縣官方在19日時宣布，為防止疫情擴散蔓延，實行最嚴格城鄉人員管控，除了生病就醫、核酸檢測、疫情防控等必要外出，全體居民一律禁止離開家門、私家車一律禁止上路，禁食宿聚集，所有餐廳取消內用，暫定執行一週。