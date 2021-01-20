中共黨報：香港當然要由愛國愛港者治理

中共黨報人民日報海外版20日發文指出，只有在愛國愛港者治港的基礎上，香港的政治風氣才能重歸清明，一國兩制才能在正確軌道上行穩致遠。

文章稱，修例風波期間，香港少數公務人員參與非法集結或暴力活動，有人被捕被定罪，有人對外披露政府機密資料或公開發表反政府言論，完全背棄公務員應有的操守。而香港特區政府要求所有公務員宣誓或簽署聲明擁護香港基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，這項舉措有其應然性和必然性。

文章強調，香港特區政府推出新舉措，是亡羊補牢的應時之舉。如果公務員連宣誓效忠香港特區和擁護香港基本法這樣的要求都無法遵循，連香港最基本的憲制基礎及憲制秩序也要否定，顯然不適宜繼續擔任公務員。

文章指出，香港少數人打著言論自由的旗號反對公務員宣誓，但上述違背政治倫理和法律的言行，顯然不在言論自由保護範圍之內。

文末表示，港人治港應有界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。因為只有確保愛國愛港者治港、反中亂港者出局，只有保證香港公務員擁有盡職履責的公心，特區政府才能有效施政，帶領香港融入國家發展大局，香港的明天才會更好。