北京新增7例本土病例 大興全區人員禁離京

北京新冠疫情突現危急，19日0時至24時，北京新增7例本土確診病例，新增的六例都是大興區天宮院街道融匯社區的住戶，與先前確診的病例相關，另一例是順義區的病例。大興區連夜決定全區所有人員原則禁止離京。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組19日深夜召開緊急會議，決定對對大興區天宮院街道實施全域管控，所有門店、商務樓宇、酒店賓館、電影院、健身場所等公共場所全部關停，病例所在及周邊社區嚴格封控，不進不出，所有隔離觀察人員都要足不出戶。近14日以來到訪過重點區域的人員全部居家觀察。

大興區所有社區（村）要嚴格落實測溫、查證、驗碼、登記等措施，所有公共場所實行預約，嚴格限流。宣導採取遠程和居家辦公。北京市並迅速向大興區派出工作組，加強指導監督，確保各項防控措施落實到位。

會議強調，要加緊流調溯源，人物同查，儘快查清感染源頭。對2020年12月10日以來所有入境進京人員進行排查。對重點行業、重點區域、重點場所、重點人群加強核酸檢測和症狀監測，加大篩查頻次，做到應檢盡檢、快檢快出。