林鄭月娥：已正式提請大陸中央支持香港加入RCEP

據香港文匯網報導，香港立法會將於今天就新施政報告進行辯論，行政長官林鄭月娥19日去函立法會主席梁君彥，交代施政報告內多項措施的最新進展。林鄭月娥提及，香港特區政府已正式提請大陸中央支持香港爭取第一批加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。

林鄭月娥還引述大陸商務部早前曾表態，將積極支持香港盡早加入RCEP，聲稱陸港雙方近期可就有關的技術問題進行討論。

大陸商務部新聞發言人高峰在去年11月19日的例行記者會上曾表示，商務部積極支持香港參與國際和區域經濟合作，將根據RCEP關於新成員加入的規定和香港發展的實際需要，支持香港盡早加入RCEP。

據中新社報導，針對香港立法會議員就有關香港加入RCEP的具體計劃和時間的提問，香港特區政府商務及經濟發展局局長邱騰華本月13日在書面回覆中表示，香港已與RCEP中13個成員經濟體簽訂了高質素的自貿協定，具備足夠條件盡早參與RCEP。

邱騰華指出，香港在2019年與15個RCEP成員經濟體的貿易總額達7,655億美元，占香港貿易總額的71%。加入RCEP可讓香港貨物及企業受惠於協定下有關關稅減免、開放市場准入、取消貿易壁壘、簡化通關程序等措施，有助降低貿易成本，為香港貨物及企業拓展區內市場帶來新機遇。

香港特區政府財政司司長陳茂波早前也表示，會爭取香港成為RCEP生效後第一批加入的經濟體之一。

歷經8年、31輪談判，東協十國與中國大陸日本、韓國、澳洲、紐西蘭於2020年11月15日正式簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。RCEP是目前全球最大的自由貿易協定，15個成員國的總人口、經濟體量、貿易總額均占全球總量約30%。

RCEP貨物貿易零關稅產品數整體超過90%，並涉及服務貿易、投資、電子商務、政府採購等領域。

在大陸商務部18日舉辦的RCEP線上專題培訓班上，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，RCEP可望在今年年底生效。