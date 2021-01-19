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疫情嚴峻病毒變種 港拒從巴西愛爾蘭出發旅客

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港政府將禁止曾於巴西、愛爾蘭逗留逾2小時的人士登機赴港。（圖／取自新浪網）
香港政府將禁止曾於巴西、愛爾蘭逗留逾2小時的人士登機赴港。（圖／取自新浪網）

香港19日新增56例新冠病毒確診病例，較上日明顯回落，但由於感染源不明案例仍占三分之一，香港政府宣布延長社交距離措施一周，並將禁止曾於巴西、愛爾蘭逗留逾2小時的人士登機來港。

路透報導，香港食物及衛生局副局長徐德義表示，最近一周累計確診病例381例，本土病例占365例，當中有33%感染源不明。對此，香港政府決定延長各項社交距離措施有效期7天至下周三，並擴大強制檢測的核心區域大廈至70棟，不論大廈是否出現確診案例均須接受病毒核酸檢測。

徐德義說，境外移入方面也加強措施，鑒於近日巴西和愛爾蘭出現傳播力強的新變種病毒病例，自1月23日起，所有登機當日或之前21天曾於巴西或愛爾蘭逗留超過2小時的人士將不會獲准登機赴香港。

此外，香港政府稍早宣布，政府雇員特別上班安排將會延長至27日，除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員之外，其他政府雇員繼續留在家中工作。港府也呼籲香港企業雇主按營運需求，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

香港自去年11月底開始的第四波疫情沒有減緩跡象，18日的確診病例急升至107例，是一個月以來首次「破百」。

香港近日更實施「小區管理」，截至18日，香港九龍油尖旺區內共有37棟大廈、逾1.34萬居民被納入強制檢測。香港特首林鄭月娥表示，近期政府加大力度在社區進行檢測，確診病例會上升，但民眾無須過分恐慌。

香港特首 社交距離 愛爾蘭

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