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香港要求公務員簽署聲明擁護基本法 否則離職

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港特區政府要求所有公務員及政府雇員需聲明擁護基本法、效忠香港特區。新華社
香港特區政府要求所有公務員及政府雇員需聲明擁護基本法、效忠香港特區。新華社

據新華社報導，香港特區政府已於本月15日向各政策局及部門發出通告，所有在去年7月1日前受聘的現職公務員，必須簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責。公務員須在部門發出有關信函的四周內簽妥及交回聲明。

香港特區政府已為2020年7月1日或之後入職的公務員引入宣誓或簽署聲明的安排，並作為聘用條件的一部分。

香港特區政府公務員事務局局長聶德權表示，簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，是每位公務員應該肩負的責任。若有公務員拒絕簽署聲明，會按現有機制處理。

新華社指出，聶德權19日會見媒體表示，公務員與一般市民同樣享有言論和表達意見的自由，這些自由受基本法和香港法例保障，但公務員須注意其言行與身分不應存在衝突，他們在參與公開活動和表達意見時，更應留意這點。

聶德權指出，若有公務員拒絕簽署聲明，特區政府會要求有關人士提交拒簽原因，並考慮運用《公務人員（管理）命令》的機制處理，要求他們離開公務員隊伍。

他還表示，非公務員合約人員與政府有直接雇傭關係，也須簽署聲明，特區政府會在完成現職公務員簽署聲明安排後再處理。

公務員 香港

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