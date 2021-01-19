力挺北京冬奧！習近平：我對辦好這屆盛會充滿信心

受新冠肺炎疫情影響，延後一年的東京奧運能否如期在今年7月底舉行仍充滿變數。對於預定明年2月舉行的北京冬季奧運會，中國大陸則是展現如期舉辦的決心。據大陸官方媒體報導，中共中央總書記習近平18日視察冬奧會、冬殘奧會籌辦工作時明確表示，「我對辦好這一屆盛會充滿信心」。

2022年北京冬季奧運會預定明年2月4日至20日在北京及河北省張家口舉行。據新華社官方微博《新華視點》報導，18日在首都體育館，大陸國家花樣滑冰隊、短道速滑隊的運動員、教練員們向習近平匯報訓練備戰情況。

習近平說，「黨中央很關心北京冬奧會、冬殘奧會籌辦和訓練備戰工作，黨和人民給予了強大的物質和精神支持。這次來，看到大家盡心盡力，籌辦工作進展順利，訓練備戰效果明顯，我感到很欣慰，我對辦好這一屆盛會充滿信心。」

習近平還前往位於北京市延慶區的國家高山滑雪中心考察。習近平指出，體育強國的基礎在群眾體育。要通過舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，把中國冰雪運動特別是雪上運動搞上去，在3億人中更好推廣冰雪運動，推動建設體育強國。

新華社指出，這是習近平第四次實地考察北京冬奧籌辦工作。報導稱，「冬奧會籌辦工作千頭萬緒，檢驗一個國家的綜合實力」。2020年，突如其來的新冠疫情，對進入籌辦關鍵時期的北京冬奧會帶來巨大挑戰。目前，北京冬奧會所有競賽場館已完工，相關基礎設施建設與場館同步完成，達到測試賽要求。

新華社指出，「挑戰之下依然能夠『按規劃和計劃推進』，其背後是率先控制住疫情、率先復工復產、率先實現經濟由負轉正的大國實力和大國擔當。」

大陸還將明年順利舉辦北京冬奧與今年中國共產黨建黨100周年掛鉤。新華社稱，2021年是中國共產黨建黨百年，是「十四五」開局之年，是全面建設社會主義現代化國家新征程開啟之年。

報導引述習近平早前說法指出，「北京冬奧會是我國重要歷史節點的重大標誌性活動，是展現國家形象、促進國家發展、振奮民族精神的重要契機」，強調「這樣的重大標誌性活動，不僅將成為進一步提振民族士氣、彰顯民族自信的舞台，也必將為民族復興進一步凝心聚氣」。