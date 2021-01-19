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港媒稱黃之鋒家人已低價售屋 遠赴澳洲

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
前香港眾志秘書長黃之鋒正在獄中服刑，傳出其父母及弟弟已賣掉香港自宅，前往澳洲。美聯社
前香港眾志秘書長黃之鋒正在獄中服刑，傳出其父母及弟弟已賣掉香港自宅，前往澳洲。美聯社

香港文匯網報導，因被控煽惑他人參與非法集結及組織非法集結，於去年底被判刑13個月半的前香港眾志秘書長黃之鋒，其父母及弟弟已於日前以低於市價約一成的價格賣掉香港自宅，前往澳洲

報導稱，黃之鋒的父親2007年12月以港幣415萬元，購入海怡半島13座一戶面積約633英呎的高層住宅，去年底以港幣980萬元賣出，平均每英呎售價約港幣1萬5,482元，低於市價約一成，帳面獲利港幣500多萬元。

文匯網表示，黃之鋒的父母與弟弟日前已「離港赴澳洲」，但未明確表示是否為移民澳洲。報導表示，黃之鋒父親對於記者查證，以「不方便」為由拒絕回應。

文匯網指出，港版國安法去年6月30日實施後，「部分『反中亂港』人士猶如驚弓之鳥，紛紛逃亡外國或作逃亡打算，部分人亦賣樓套現。」

報導指出，香港支聯會主席李卓人、民主黨副主席林卓廷等人，也都於早前低價出脫香港自宅。

香港 黃之鋒 澳洲

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