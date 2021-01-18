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陸委會：籲中共不設前提 進行兩岸建設性對話交流
針對大陸全國政協主席汪洋在「2021年對台工作會議」中指出，要堅持一個中國原則和九二共識，堅決遏制台獨分裂活動和外部勢力干涉，「時和勢始終在我們這邊。要打破民進黨阻撓兩岸交流」。陸委會18日晚上指出，希望中共當局本於尊重、善意理解的態度，不設前提進行兩岸建設性對話交流。
陸委會表示，注意到中共藉該次會議，重申其對台既定主張，並開展「反獨融合及促統」年度工作，作為內部建黨百年政績。陸委會認為，中共對台政策長期並未面對兩岸現實，也忽視台灣主流民意不認同其片面設定否定我國家主權的政治框架。
陸委會強調，兩岸和平攸關印太區域穩定，這是雙方共同的責任。面對國際情勢發展，我政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，維護台海和平穩定的立場一貫。
陸委會呼籲中共當局本於尊重、善意理解的態度，不設前提進行兩岸建設性對話交流，務實探討和平相處之道，方有助提升兩岸人民福祉。
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