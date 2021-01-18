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汪洋：促進兩岸融合發展 推進統一進程

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國政協主席汪洋。（人民網資料照）
大陸全國政協主席汪洋。（人民網資料照）

「2021年對台工作會議」17日至18日在北京舉行。中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席汪洋強調，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進統一進程。

新華社報導，汪洋出席會議並表示，2020年是對台工作極不尋常的一年。大陸各地區各部門，應變求變、克難前行，有效應對處置複雜局面，鞏固反「獨」促統大勢和國際社會一個中國格局，成績來之不易。

汪洋指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化，「時」和「勢」始終在大陸這邊。要準確識變、科學應變，增強風險意識，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，把日益增長的綜合實力、顯著的製度優勢轉變為對台工作的效能。

汪洋稱，「要堅決遏制台獨分裂勢力挾洋自重、謀獨挑釁，充分展示維護國家主權、安全、發展利益的決心意志，絕不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣從祖國懷抱分裂出去」。同時，「要支持台商台企抓住國家構建新發展格局的機遇，積極參與十四五規劃實施、國家區域協調發展戰略，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路」。

汪洋還表示，「要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障台灣同胞福祉和實現同等待遇的製度安排和政策措施，讓台胞有更多獲得感」。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持會議，中共中央台辦主任劉結一作工作報告。中共黨政軍有關部門和各地有關負責官員出席會議。

中共 台獨

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