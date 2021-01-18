汪洋：時與勢在大陸這邊 要打破民進黨阻撓兩岸交流

「2021年對台工作會議」17日至18日在京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。他強調，要堅持一個中國原則和九二共識，堅決遏制台獨分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。

新華社報導，汪洋表示，2020年是對台工作極不尋常的一年。當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化。

他說，「時和勢始終在我們這邊。要準確識變、科學應變，增強風險意識，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，把我們日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能」。

他說，「要堅決遏制台獨分裂勢力挾洋自重、謀獨挑釁，充分展示維護國家主權、安全、發展利益的決心意志，絕不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣從祖國懷抱分裂出去」。

要支持台商台企抓住大陸構建新發展格局的機遇，積極參與十四五規劃實施、區域協調發展戰略，支援福建探索海峽兩岸融合發展新路。

「要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障台灣同胞福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓台胞有更多獲得感」。

他要求，大陸各地區各部門要胸懷「國之大者」，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，壓實責任，加強協調，把加強中共黨的全面領導落實到對台工作各方面全過程，把中共中央相關決策部署落到實處。