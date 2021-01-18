汪洋：支持台商台企參與十四五、國家區域協調發展戰略

2021年對台工作會議18日在北京落幕，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋表示，要支持台商台企抓住國家構建新發展格局的機遇，積極參與「十四五」規劃實施、國家區域協調發展戰略，支援福建探索海峽兩岸融合發展新路。

新華社報導，汪洋還指出，要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障臺灣同胞福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓臺胞有更多獲得感。

汪洋提到，各地區各部門要胸懷「國之大者」，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，壓實責任，加強協調，把加強党的全面領導落實到對台工作各方面全過程，把黨中央相關決策部署不折不扣地落到實處。

汪洋指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化，「時」和「勢」始終在大陸這邊。要準確識變、科學應變，增強風險意識，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，把我們日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能。

汪洋還提到，要堅決遏制台獨分裂勢力挾洋自重、謀獨挑釁，充分展示維護國家主權、安全、發展利益的決心意志，決不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣從祖國懷抱分裂出去。

汪洋表示，2020年是對台工作極不尋常的一年，各地區各部門深入學習領會中共總書記習近平關於對台工作的重要論述，應變求變、克難前行，統籌做好應對疫情防控和經濟社會發展中的涉台工作，有效應對處置複雜局面，鞏固反獨促統大勢和國際社會一個中國格局，成績來之不易。