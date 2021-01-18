欲探望友人父母 中國兩維權律師遭軟禁逾24小時

(德國之聲中文網) 中國維權律師謝陽與陳科雲16日欲前往陝西省寶雞市探望維權律師常瑋平的父母，卻在西安搭乘高鐵時，被當地國保強行帶到飯店，軟禁超過24小時。

這是兩人近期第二次被關押。此前，兩人在14日因想要到成都參與維權律師盧思位的吊照聽證會，曾被警方關押9小時。

常瑋平去年10月16日在一段個人視頻中分享自己同年1月被秘密關押期間遭受酷刑，數天後他被警方指控「違反法律」，再次以指定監所居住的方式關押，至今尚未獲釋。常瑋平的父母在去年12月14日到寶雞市公安局高新分局外舉牌抗議，後也被當地公安軟禁在家，現在處於與外界隔離的狀態。

謝陽告訴德國之聲，他與維權律師陳科雲16日希望以朋友身份去探望常瑋平的父母，但兩人准備從西安搭高鐵前往寶雞時，突然被十幾名國保以「疫情防控」為由，帶到西安當地的五星級飯店。

謝陽敘述道，自己與陳科雲的手機在抵達飯店前，便先被國保沒收。他說：「國保把我跟陳科雲分開，並對我們進行審問。他們問我為何要去寶雞，並問是否被任何人指使，還質問我收了對方多少錢。我告訴他們，不該用陰謀論的方式來對我們進行審問，並強調我們只是盡朋友的義務，去探望朋友的父母。」

謝陽說，兩人居住地的國保16日晚上也先後抵達西安。謝陽居住地長沙的國保在17日晚上帶他搭飛機從西安返回長沙，並在17日晚上11點飛抵長沙後，將手機交還給他，並讓謝陽自由。

他向德國之聲表示：「中國的國保近期開始以防疫為名，大規模非法限制公民自由，這種做法已被中國政府廣泛濫用。我16日被強行帶到飯店時也向國保表明，他們的做法是違法的，因為他們限制了公民自由遷徙的權利。直到我離開西安前，當地國保都未說明他們阻礙我搭高鐵去寶雞的法律依據為何。」

常瑋平妻：國保要置我先生於死地

事實上，謝陽與陳科雲並非首批因關注常瑋平案件而被國保打壓的人士。常瑋平的妻子陳紫娟在丈夫被寶雞國保關押超過一年後，向德國之聲初次揭露，寶雞國保在2020年10月22日至12月23日間，8度到深圳她工作的醫院，要求陳紫娟不要公開為常瑋平維權，否則便要剝奪她的工作。

陳紫娟表示，陝西省公安廳與寶雞市當地的國保12月22日那周曾多次造訪她在深圳工作的醫院，並向她工作單位的領導展示中國外交部指控常瑋平為「犯罪份子」的內容。她表示：「這些國保12月23日在與我會面時，指控我指使常瑋平的父母於12月14日到寶雞當地派出所外舉牌抗議，並威脅要以『尋釁滋事』起訴我。他們勸我不要發聲，並威脅不然我會失去工作。」

陳紫娟還透露，國保還稱，常瑋平參與了一個「反華組織」，並揚言在推翻中國政府後，要當陝西省省長。對於這一連串的指控，陳紫娟說她認為寶雞國保是為了替自己立功才對常瑋平展開報復。

她告訴德國之聲：「我非常堅信常瑋平是無罪的，他絕對沒做過中國當局指控的『顛覆國家政權』相關的罪行。他代理的很多是公益案件，他做這些都是為了社會的進步。我覺得他們就是要確認常瑋平這個案子完全在他們的掌握中，也要確保不會有人把案件的真實狀況傳遞出去。」

陳紫娟還指出，陝西省的公安近期在全國各地對常瑋平的朋友與同學進行筆錄，但在做完筆錄後，又會以自己的方式去「曲解」當事人的意思。

她擔憂，陝西國保可能在盤算做更壞的事: 「我能接受他們把我的工作搞沒有，我也可以接受他們把我關起來。」，但她擔憂國保想把常瑋平置於死地，因此認為自己得站出來維護自己的權益。

謝陽：維權律師需「為夢想承受苦難」

過去幾周，中國政府陸續吊銷了盧思位與任全牛兩名維權律師的執照，並在14日四川省成都舉辦盧思位律師吊照聽證會當天，逮捕了多名維權律師。當天也被逮捕的謝陽告訴德國之聲，中國政府現在完全將維權律師噤聲，他憂心接下來北京打壓的力道恐怕超越2015年的「709大抓捕」。

謝陽說：「在國際社會聚焦中國政府加強維穩力道的同時，中國政府的行為顯得他們非常的焦慮。現在中國政府已扼殺了所有不同的聲音。」

他也提到，由於律師執照是所有維權律師謀生的主要工具，因此近日中國政府越來越常以吊銷執照作為處分，也代表維權律師未來在關注社會事件時面臨的風險提高。

謝陽向德國之聲表示：「我們這幫人都在努力活著。但是被吊照後，維權律師在中國面對的風險也越來越大。在這樣顛沛的時代，中國的維權律師應該苦難與夢想同行，有夢想就必須要承受苦難。我們都知道未來可能面臨刑事羈押的風險，但我們必須堅持關注社會中不公的現象，並繼續發聲。」

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