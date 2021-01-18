美制裁6名陸港官員 陸港澳辦：粗暴干涉內政

美國日前宣布制裁6名大陸和港府官員，大陸港澳辦發言人批評，美國國務院以香港警方依法拘捕涉嫌違反《香港國安法》的戴耀廷等人為由，實施制裁，粗暴干涉中國內政，對此表示強烈譴責、堅決反對。

港澳辦發言人表示，戴耀廷等人無視法律，公然非法組織所謂的初選及公民投票，嚴重挑戰香港特區憲制秩序，嚴重破壞香港選舉制度，旨在顛覆香港政權，已涉嫌違反《香港國安法》及香港其他法律，警方拘捕及展開調查，是依法履職、維護法治。

發言人又批評，美國國務卿龐培歐等美國「反華」政客，習慣肆意插手香港事務，干涉中國內政，拋出所謂的裁制，只能暴露他們以香港問題做文章、不遺餘力遏制中國發展的險惡用心，強調裁制動搖不到大陸維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的堅定決心。