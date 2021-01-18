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林鄭月娥：疫情下香港去年經濟或收縮6.1％

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港特首林鄭月娥稱，疫情令去年全球經濟增長下降約4.4%，香港全年經濟亦預計收縮6.1%。（中通社）
香港特首林鄭月娥稱，疫情令去年全球經濟增長下降約4.4%，香港全年經濟亦預計收縮6.1%。（中通社）

香港特首林鄭月娥今天表示，新型肺炎疫情令去年全球經濟增長下降約4.4%，香港全年經濟亦預計收縮6.1%，但她相信，如果新面世的疫苗有效，今年下半年經濟便會復甦。

據官方香港電台報導，林鄭月娥在網上舉辦的亞洲金融論壇致開幕辭，提到在疫情挑戰下香港金融體系展示其強韌度，聯繫匯率制度維持有序運作，港匯持續強勢，都反映投資者對香港金融市場的信心。

她相信，疫情過後香港會迎來巨大機遇，大陸成功控制疫情，成為全球唯一在去年保持實質增長的經濟體。在「一國兩制」下，特區繼續奉行與世界接軌的法制、享有法治以及簡單低稅制、資訊及資本流通，都令香港繼續成為大陸接通世界的大門。

林鄭月娥提到，粵港澳大灣區開展「跨境理財通」，容許大灣區居民跨境投資區內銀行的理財投資產品，具有龐大投資潛力，相信會進一步吸引更多國際金融機構加入市場。

香港特首 疫情

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