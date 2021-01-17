北京2020年動漫遊戲產業總產值年增長32%

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
北京動漫遊戲產業2020年較2019年增長32%。（路透社）
北京動漫遊戲產業2020年較2019年增長32%。（路透社）

北京動漫遊戲產業2020年總產值約1063億元（人民幣，下同），占全中國大陸產業產值的19.3%，相比2019年的806億元增長32%。

據新華社，2020年，受疫情影響，民眾數位娛樂消費新需求得到激發，用戶數量增長、使用時長增加，成為拉動北京動漫遊戲產業增長的主因。在北京動漫遊戲產業總產值1063億元中，北京動漫產業總產值為168.71億元，遊戲產業總產值為894.29億元。

動漫產業方面，截至2020年10月，北京動畫片備案總長度為15681分鐘，約占全中國大陸動畫片備案總長度155114.3分鐘的10.1%。中國大陸動畫產業呈現以北京為中心輻射周邊城市，不斷發展壯大態勢，在疫情防控常態化之後仍保持逆勢上漲趨勢。

遊戲產業方面，北京移動遊戲市場規模持續擴大。2020年，北京移動遊戲市場實際銷售收入894.29億元，比2019年增加了178.6億元。2020年，北京移動遊戲用戶已達508.1萬人，比2019年增長16.6萬人。

積極開拓海外市場是北京遊戲產業一直以來的優勢和特點。據了解，北京企業自主研發的網路遊戲產品已覆蓋100多個國家和地區，在全球遊戲市場占據重要位置。數據顯示，2020年北京遊戲出口總產值為419.29億元，比2019年增長30%。

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