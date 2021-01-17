疫情防控下 陸今年「省級兩會」今起拉開序幕

中國大陸最近疫情升溫，在此陰霾下，今年「省級兩會」仍從今日起拉開序幕。

據中新網報導，17日，河南省政協十二屆四次會議將開幕，省級地方兩會將就此拉開大幕。

在疫情影響的大背景下，外界關切各地經濟社會發展將亮出怎樣的年度成績單。

據澎湃新聞報導，按照慣例，在大陸「全國兩會」召開之前，每年年初集中舉行的省級地方兩會，歷來都是外界觀察中國地方經濟社會發展的重要窗口。

今年大多數省分將省級兩會的時間定在1月中下旬。不過，基於疫情防控的需要，近期，一些地區調整了會議召開時間，並對會期進行壓縮，嚴控會議規模。

例如，1月11日，河北省決定推遲原定於1月25日召開的省級人代會，具體開會時間另行決定。隨後，遼寧省也宣布，適當推遲召開遼寧省第十三屆人民代表大會第五次會議，具體開會時間另行決定。

會議時間方面，目前，北京方面已宣布，人代會將壓減會期和口頭報告時長，正式會期擬壓減為4天半，為保證代表審議時間，每次全體會議時長控制在1.5小時以內。再如，今起就正式進入「兩會時間」的河南，往年該省政協會議會期一般是5至6天，今年會期壓縮至3天半。

此外，今年是中國共產黨成立100周年，也是「十四五」開局之年。站在新的歷史起點上，各地兩會對地方發展作出的新布局，外界矚目。

去年10月舉行的中共十九屆五中全會提出了「到二〇三五年基本實現社會主義現代化遠景目標」和「十四五」時期經濟社會發展主要目標。在今年省級地方兩會上，在這些關鍵領域，各地將拿出什麼具體發展舉措，值得期待。