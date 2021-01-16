回應遭美制裁，港警回批企圖政治施壓干預執法

因香港警方1月5日對55名香港反對派人士的大拘捕，美國將向6名大陸及香港官員實施制裁，香港警方16日回應表示，美國政府漠視法治，出於政治目的而作出不公平制裁，企圖用政治施壓手段干預警隊執法。

綜合港媒報導，最新的制裁名單包括大陸全國人大常委會委員譚耀宗、香港警務處國家安全處處長蔡展鵬、警務處助理處長簡啟恩及警務處助理處長江學禮、中共中央港澳工作領導小組副組長尤權等人，他們被禁止入境美國，在美國的資產也會被凍結。

香港警察公共關係科表示，維護國家安全是警務人員的責任和榮譽，美國政府漠視法治，出於政治目的而作出不公平制裁，企圖用政治施壓手段嚴重干預警隊的執法工作，變相鼓吹違法行為，打擊香港的司法獨立和自治。

譚耀宗接受訪問時表示，從來沒有資產在美國，他之前已預料會這樣，美國的行為是霸淩及干預香港事務。他強調，為香港大局及繁榮穩定做事，是正義、合情、合理和合法，即使美國採取所謂的制裁措施，為他帶來一些不便都沒有大不了。

譚耀宗強調，執法人員按照香港法例做事，不應該有制裁行動，也與美國無關。被納入制裁名單，說明他所做的工作獲重視，未來會如常參與人大常委會的工作。