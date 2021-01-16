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偷渡台灣轉赴美國 五港人擬申請政治庇護

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
五名逃亡人士在聲明中表示，感謝美國政府及HKDC的幫助及支持，暫時在美國十分安全。路透資料照片
五名逃亡人士在聲明中表示，感謝美國政府及HKDC的幫助及支持，暫時在美國十分安全。路透資料照片

反送中風波的五名示威者去年7月偷渡來到台灣，被海巡署截獲並關押在高雄。美國組織Hong Kong Democracy Council（HKDC）發表聲明，指這五人在美國及台灣相關人士的協助下，本周已抵達美國，並計劃申請政治庇護。

星島日報報導，「占中三子」之一朱耀明牧師之子、美籍港人朱牧民透過美國組織Hong Kong Democracy Council（HKDC）發表聲明，指該五名30歲以下的港人，因參加香港的民主抗爭運動，面臨逮捕及指控，並於去年7月乘船逃離香港。

聲明指，這五人雖已離開家人及香港，經過美國及其他人士提供庇護和保護，在美國獲得「避難所」，將協助五人尋求政治庇護及展開新生活。

五名逃亡人士在聲明中表示，感謝美國政府及HKDC的幫助及支持，暫時在美國十分安全，並形容在離開香港的一刻，心情有些不安、擔心、百感交集，雖然已離開了家，但依然心繫香港。

消息指，五名港人包括被控暴動、襲警等4罪的24歲被告吳仲謙，以及於2019年7月1日曾闖入立法會的21歲學生文家健。

香港 海巡署 中風

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