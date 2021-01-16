香港公務員須宣誓效忠港府 拒絕或被炒魷魚

（德國之聲中文網）路透社報道，香港公務員事務局本周五（1月15日）表示，已向各政策局及部門發出通告，要求去年7月1日之前受聘的公務員宣誓或簽署聲明，承諾擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責。

根據香港公務員事務局網站上發布的聲明，為了加強公務員對其公職身分所帶來的期望和責任的認知，以及依《港區國安法》第6條，公務員須簽署聲明。

若有公務員不理會或拒絕簽署，當局會考慮每宗個案的實際情況，決定是否按《公務人員（管理）命令》展開行動，終止有關公務員的聘用，過程中有關人員會有機會作出申述。

約18萬公務員必須在有關部門發出相關信函的四個星期之內，簽署及交回聲明。路透社指出，受聘擔任高級職位的公務員（如部門領導）還需宣誓。

香港01報道指出，根據香港公務員事務局的通告，若已簽署聲明的公務員有不當行為，如鼓動或參與暴力行為，或者若為個人政治信念或黨派政治聯繫所影響或支配，或以公務身分表達與政府立場相違背的意見，均屬違反誓言及聲明。香港電台報道，去年7月1日以後受聘的公務員，港府早前已要求他們先行簽署類似聲明。這部分公務員已全部簽署聲明，有超過4000人。

文木 / 苗子（路透社等）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】