美國國會報告：香港一國兩制已被摧毀

美國國會及行政當局中國委員會(CECC)周四（1月14日）發布年度報告，指出中國在新疆對待維吾爾以及其它少數民族的政策可能已構成「種族滅絕」。報告認為，過去一年裡出現的證據顯示中國在當地可能犯下包括「種族滅絕」等「反人類罪」。報告呼籲美國政府確認新疆是否存在以上暴行。

中國數年來受到指責在新疆關押數以百萬計少數民族，其中包括宗教領袖、活動人士，但中國政府說它們是「職業培訓中心」，讓當地人鏟除極端主義思想，掌握職業技能。

周四（1月14日）中國駐美國大使館對以上指責予以駁斥，稱CECC「不惜利用各種謊言詆毀中國」，「所謂的『種族滅絕』不過是反華勢力制造的謠言」。

路透社分析道，如果美國確認「種族滅絕」並發表聲明，那將意味著同新疆保持商務往來的國家不得不考慮禁止本國公司繼續同新疆做生意。美國也可能對新疆進行制裁。周三（1月13日）美國海關和邊境保護局宣布華府全面停止進口新疆產棉花和西紅柿。

香港一國兩制已被摧毀

有關香港問題，報告認為「一國兩制」框架已被摧毀，而這嚴重侵蝕了當地法治和人權。港府逮捕了民主派人士、阻撓記者進行報道、向司法系統施壓、並允許港警嚴酷對待和平示威者。

報告說，香港局勢動蕩是因為港府與北京拒絕回應港人的合理訴求。而推動實施《香港國安法》更是危及當地人的合法權益。

報告希望國會繼續為香港發聲，建議政府為受迫害的民主派人士提供庇護，全面實施《香港人權與民主法》，對破壞香港自由與自治的個人實施制裁。

美國國會及行政當局中國委員會(CECC)是2001年成立的獨立委員會，主要由兩黨國會議員以及政府成員組成，負責監察中國的人權狀況及法治發展，每年向總統和國會提交年度報告。

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