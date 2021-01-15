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想放假？陸外交部發言人：禮拜五了 不想浪費時間批駁龐培歐

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。美聯社
大陸外交部發言人趙立堅。美聯社

美國候任總統拜登即將上台，大陸外交部在今天例行記者會上，被媒體問及美國務卿龐培歐發表有關南海聲明一事，發言人趙立堅表示，「今天是星期五，我就不想浪費時間再批駁這位美國國務卿了。他是虛假資訊的最大傳播者。」

龐培歐14日發表南海聲明，宣布美方會在南海採取更多行動，包括對與有海洋爭議有關聯的中國國企高管和軍方官員實施簽證的限制。陸媒澎湃新聞報導，趙立堅在回應該提問時，做出上述回應。

然而，趙立堅在回應美國政府日前解密的「印太戰略」文件內容時，稱中美都是亞太國家，在亞太地區擁有廣泛共同利益，有責任共同促進地區穩定繁榮則稱，希望美方回歸理性，摒棄過時的思維，客觀看待中國發展，切實尊重地區國家的利益和願望，為地區和平發展發揮建設性的作用。

至於美國逮捕麻省理工學院（MIT）教授陳剛，美國聯邦檢察官指控他在尋求聯邦資助時未透露與中國政府的關係，趙立堅則稱，不了解有關情況。

但他也重申，大陸主張有關人才交流合作必須建立在遵守法律、秉持科學誠信以及恪守職業道德的基礎上，有關政策舉措與各國的通行做法並無本質區別。

趙立堅強調，美方一些部門在辦理有關案件時，應該專業公平地行事，停止搞政治操弄，停止對陸方有關人才計畫的汙名化，停止干擾破壞中美在科技人文領域的正常交流與合作。

趙立堅 南海 龐培歐

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