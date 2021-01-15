快訊

反制英國BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

批監委調查「先射箭再畫靶」丁允恭控Y女情緒勒索要錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反制英國BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為早前香港示威者手持英國BNO護照。路透
圖為早前香港示威者手持英國BNO護照。路透

鑑於國安法籠罩下的香港情勢日益惡化，英國提出港人移民方案，有消息指出，北京將採取措施反制，針對透過BNO移民計畫取得英國籍的港人，屆時擬取消其中國國籍，之後就不再是香港永久居民，無法出任公務人員並將失去投票權。

據星島日報報導，先前有消息指出，北京擬禁BNO護照持有人在港出任公職及投票。但最新消息指出，這項消息並不準確，北京會針對透過BNO移民計畫取得英國籍的港人，取消其中國國籍，他們將因此不再是香港永久居民，也將無法出任公務人員並失去投票權。

此前，香港行政會議成員葉劉淑儀在南華早報撰文，表示北京考慮採取反制措施。她認為應該嚴格執行「中國國籍法」，禁止香港人擁有雙重國籍。

英國官方估計，有多達540萬名港人符合資格申領BNO簽證，包含290萬有BNO身分的港人、230萬名親屬。

擁有英國國民海外護照（BNO）的香港人及其近親，從今年1月31日起可申請特別簽證「Hong Kong BN(O) Visa」，最長可在英國停留5年，住滿5年後可申請定居身分，之後再居留1年就可正式申請成為英國公民。

根據英國政府護照辦公室提供的數據，2020年前11個月，英國向港人簽發超過27.2萬本BNO護照，較2019年全年增加近80%。

英國 香港 北京 護照

延伸閱讀

阻巴西變種病毒 英國禁南美洲葡萄牙旅客入境

移民署長邱豐光退休 轉任仰德集團旗下公司董事長

移民署長今交接 邱豐光華麗轉身、鐘景琨將先做好防疫

哪個國家是「美食沙漠」去旅遊寧可吃泡麵？網一面倒點名英國

相關新聞

反制英國BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

鑑於國安法籠罩下的香港情勢日益惡化，英國提出港人移民方案，有消息指出，北京將採取措施反制，針對透過BNO移民計畫取得英國...

大連市官員硬闖防疫哨卡 一通電話讓「盧書記」成全國名人

大連市金普新區友誼街道辦事處副主任王琛明13日晚返回居住地小區時，不服從防疫規定，不僅拒絕登記身分證號，還打電話給小區所...

12港人案 部分家屬接到官派律師通知已收到判決書

大陸深圳市鹽田區法院去年底就12名港人偷渡案宣判，今日有消息指出，部分家屬已接獲官派律師通知已收到判決書，但對方沒有透露...

傅聰染疫逝世／與國畫大師張大千的台北喜相逢

1982年新象邀請傅聰首度來台演出，趁著演出之外的閒暇，傅聰抽空去逛了故宮博物院，並去了一趟溪頭小住一晚，在當地洗了幾次三溫暖而得以舒暢身心的體驗，尤令他印象深刻。隨之，就在5月23日這天上午，48歲的鋼琴家前往台北外雙溪的「摩耶精舍」，專程拜會當年和他父親有著世交情誼的84歲老前輩張大千。

不滿輸美貨品須標「中國製造」 港要求WTO成立專家組

美國去年為嚴懲香港實施「港版國安法」，去年10月宣布進口的香港貨品標籤由「香港製造」改為「中國製造」，措施於同年11月生...

半世紀以來最少！溫州乾旱「0」降水量 村民憑「水票」取水

近日，浙江省南部多地因長期少雨導致乾旱，而出現用水緊張的情況，大量居民和村民需要運水來解決日常用水問題，其中在溫州樂清市里嶴村，當局為了讓村民有序取水，甚至派發難得一見的「水票」，讓村民憑票取水。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。