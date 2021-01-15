反制英國BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

鑑於國安法籠罩下的香港情勢日益惡化，英國提出港人移民方案，有消息指出，北京將採取措施反制，針對透過BNO移民計畫取得英國籍的港人，屆時擬取消其中國國籍，之後就不再是香港永久居民，無法出任公務人員並將失去投票權。

據星島日報報導，先前有消息指出，北京擬禁BNO護照持有人在港出任公職及投票。但最新消息指出，這項消息並不準確，北京會針對透過BNO移民計畫取得英國籍的港人，取消其中國國籍，他們將因此不再是香港永久居民，也將無法出任公務人員並失去投票權。

此前，香港行政會議成員葉劉淑儀在南華早報撰文，表示北京考慮採取反制措施。她認為應該嚴格執行「中國國籍法」，禁止香港人擁有雙重國籍。

英國官方估計，有多達540萬名港人符合資格申領BNO簽證，包含290萬有BNO身分的港人、230萬名親屬。

擁有英國國民海外護照（BNO）的香港人及其近親，從今年1月31日起可申請特別簽證「Hong Kong BN(O) Visa」，最長可在英國停留5年，住滿5年後可申請定居身分，之後再居留1年就可正式申請成為英國公民。

根據英國政府護照辦公室提供的數據，2020年前11個月，英國向港人簽發超過27.2萬本BNO護照，較2019年全年增加近80%。