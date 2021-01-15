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不滿輸美貨品須標「中國製造」 港要求WTO成立專家組
美國去年為嚴懲香港實施「港版國安法」，去年10月宣布進口的香港貨品標籤由「香港製造」改為「中國製造」，措施於同年11月生效。對此，港府昨日宣布，要求世界貿易組織（WTO）成立專家組審理。
根據香港政府新聞網消息，港府按WTO爭端解決機制，要求WTO爭端解決委員會在本月25日會議上成立專家組，審理有關爭端。
香港駐WTO常設代表14日向WTO秘書處送交相關文件，香港商務及經濟發展局長邱騰華也已去信美國貿易代表，通知美方港府根據WTO機制向美方採取進一步行動。
邱騰華指出，美國單方面不負責任地試圖削弱「基本法」賦予香港的單獨關稅區地位，做法極不合理，也混淆市場，破壞以規則為本的多邊貿易制度。香港的獨特地位是「一國兩制」下的基本原則，港府必定全力維護。
邱騰華說，港府在去年10月30日按WTO爭端解決機制要求與美方進行磋商，但美方的反應令人失望；港府需根據機制，向美國採取進一步行動，捍衞香港利益。
根據WTO的「關於爭端解決規則與程序的諒解」，若雙方未能在啟動磋商程序的60日內就爭端達致和解，投訴方可要求爭端解決委員會成立專家組審理爭端，並作出裁決。
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