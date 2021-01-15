半世紀以來最少！溫州乾旱「0」降水量 村民憑「水票」取水

近日，浙江省南部多地因長期少雨導致乾旱，而出現用水緊張的情況，大量居民和村民需要運水來解決日常用水問題，其中在溫州樂清市里嶴村，當局為了讓村民有序取水，甚至派發難得一見的「水票」，讓村民憑票取水。

當地傳媒報導，溫州市飲用水保供任務至今依然艱巨，尤其是農歷新年將至，返鄉人口增加，用水需求將不斷升高。初步統計，全市受旱情影響村莊有754個，影響人口數量超過31萬人。據溫州市氣象部門統計，1月上旬，各縣（市、區）本站雨量分布在0毫米至2.1毫米，各站較常年同期雨量略偏少，溫州市區及樂清的降水量甚至為0，偏少幅度達100%，比肩1971年以來歷史最少值。

據中新網報導，樂清市里嶴村因旱情影響，當地自來水供應斷斷續續，甚至一度停止供水。村委會副主任鄭余巧介紹指稱，「村里買了4個5噸容量的大水桶，每天從大荊鎮運20噸水，解決村民的日常生活用水」，但這些水對於全村用水遠遠不夠。

鄭余巧表示，「前幾天第一次取水時，現場秩序混亂，有的村民來得早，取了很多桶水，而後面來的村民基本分配不到水」，為了解決取水時的混亂場面，當地村委會決定印發「水票」，「100斤一張，一戶一張輪流分發，憑水票排隊取水，第一天印製的是白色的，為了防止水票重複使用，第二天水票印成綠色」，由於實行以票取水後，秩序改善許多，如今已不再印發水票。

樂清市的周老伯騎電單車來到當地「大水缸」取水時，在車上綁了9個桶，大約重200斤，他說，「自來水一天有一天沒有，放出來的水都是黃色的，只能洗洗東西，不能直接飲用。這些水可以用三四天」。而另一位居民吳永樂開車過來取水時說，「開車過來40分鐘，全家人吃飯喝水，來一趟就多裝點。希望能盡快下場大雨，以緩解當地村民的用水問題」。

為了解決用水緊張的情況，當地水務集團負責人表示，若持續乾旱，將採取協調大型水庫、開展人工降雨等方式進行水源補充，近日該集團已經在楠溪江原水取水口搭建300米長管網，投入8台大型抽水泵24小時不間斷為取水口補充水源。

另外，浙江省台州市溫嶺、三門因供水形勢嚴峻，當局已啟動抗旱二級應急響應，為「解渴」旱情對民眾生產、生活的影響，兩地擴建或改造原有水廠已投入使用，以緩解旱情導致的轄區供水緊張的形勢。

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文章授權轉載自《香港01》