美國國會報告：香港「一國兩制」框架已毀

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）昨日發表2020年度報告，在提及香港部分時，指出香港的「一國兩制」框架已被拆毀，香港法治及港人的人權和自由受到嚴重破壞。

據星島日報報導，報告指出，美國國務卿去年已首次確認，香港無法保持「高度自治」。過去一年香港局勢動盪是因港府與北京拒絕回應港人的合理訴求，包含制止和查明警方對示威者有否使用過度暴力，以及拘捕民主派人士，阻撓記者報導工作，與向司法單位施加政治壓力等。

報告更指，北京對香港推行港版國安法，威脅港人的合法權益。批評港府選擇性執法，檢控示威者和民主派人士，報告並敦促香港撤銷對黃之鋒、周庭等人的控罪。

報告還建議美國國會要繼續為香港被囚與受檢控的民主派人士發聲，為其提供庇護，並全面實施「香港人權與民主法」，對破壞香港自由與自治的個人實施制裁。

美國國會及行政當局中國委員會是在2000年依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展，每年向美國總統及國會提交年度報告。