德國智庫發布2021年中國大陸預測：習近平權力無人挑戰

在中國共產黨建黨100周年的2021年，中國國內的政治經濟政策會不會出現變化？會出現哪些變化？哪些難題？歐盟同中國的關係以及德國同中國的關係會朝向哪個方向發展？為回答這些問題，墨卡托基金會中國研究中心（Merics）周三（1月13日）發布了「2021年中國預測」。這個預測建立在對兩組人群問券調查的基礎上：170名中國問題專家以及大約1000名國際人士。

以中美競爭為代表的地緣政治將繼續影響北京在內政及經濟戰略領域的決策，中國將強調內循環，其中科技自主和社會經濟穩定佔據中心地位。

習近平的權力無人挑戰。超過80%被詢問的人甚至認為，他的權力今年進一步擴大。這一預測與去年1月同類調查得出的因爆發新冠疫情習近平權力合法性受到威脅的結論形成反差。

八成認為大西洋兩岸關係即將改善，同時，中美在科技和網路領域的競爭將加劇。

專家中有一半認為，梅克爾之後的德國聯邦政府會收緊對華政策，雖然人們同時認為這樣做帶不來影響。

中歐關係：66%認為政治關係會惡化（比去年增加7個百分點），50%認為經濟關係保持現狀。

一半以上的專家認為數字基礎設施領域歐盟應同中國脫鉤。

約40%的人認為台海緊張局勢會升級。