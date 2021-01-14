疑涉12港人偷渡案遭拘捕 黃國桐等11人暫不獲保釋

香港警方今日上午拘捕在台開設「保護傘」餐廳的香港律師黃國桐，指其涉嫌協助12港人偷渡。官方香港電台指，今日被捕人士會被扣留調查，暫時不獲保釋。

港警指出，警務處國家安全處經調查後，上午在香港多區拘捕11人，分別是8男3女，涉嫌協助犯罪。被捕人正被警方扣查。

黃國桐上午在個人臉書發文，指「國安大概6:10到我家，暫不知哪警署，會不斷更新」，不過至今未再發文。大陸央視新聞指出，黃國桐在前年香港反送中運動爆發後，「曾多次協助、包庇暴動分子，對國家安全造成嚴重影響」。

此外，記錄香港反送中運動的網站「香港編年史」遭到港府封鎖。網絡供應商香港寬頻今天證實，自昨天下午起，按港版國安法要求，停止連線至有關網站。

港媒香港01引述消息人士指稱，這次封網決定，是由香港保安局局長按港版國安法授予權力，不涉法庭程序，有關網站會被永久封鎖。