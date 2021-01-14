克拉夫特與蔡總統通話 陸常駐聯合國代表團：重讀憲章

針對總統蔡英文今天與美國駐聯合國大使克拉夫特視訊會談，中國大陸常駐聯合國代表團今日發推特稱，克拉夫特應再讀一讀「聯合國憲章」和1971年聯大第2758號決議，並稱美方挑戰一個中國原則的企圖不得人心。

該則推文指出，作為常駐聯合國代表，克拉夫特應該再讀一讀「聯合國憲章」和1971年聯大第2758號決議。美國應該認識到，挑戰一個中國原則的企圖是不得人心的，也是徒勞的。

推文表示，1978年12月16日發表的「中美建交公報」明確指出，「美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。這一行徑顯然違反了美方向陸方作出的嚴肅承諾，是美國政府不守信用的又一例證。