小三通何時重啟？ 陸委會：疫情可控恢復正常有序交流

受疫情影響，去年2月政府關閉「小三通」。陸委會發言人邱垂正今表示，恢復「小三通」會在疫情受到有效控制時，與指揮中心、交通部等相關官共同評估與處理，恢復正常有序的交流。

今年是「小三通」20周年，新冠肺炎持續延燒，近日廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅指出，20年來，「小三通」已成為兩岸民眾之間往來不可或缺的渠道，在兩岸有效防控疫情的背景下，宜優先考慮開通。

邱垂正今表示，基於防疫優先的考量與尊重金馬地方，金馬在去年2月10日起暫停「小三通」客運往來。他特別提及，「小三通」是總統蔡英文與陸委會主委陳明通在民國89年擔任時任陸委會正、副主委時推動，迄今已是兩岸人民、台商往來的重要渠道，也是防疫的重要關口。

邱垂正接著說，近年來全球疫情仍然嚴峻，中國大陸疫情防控升級，因應高傳染力的新冠肺炎威脅，指揮中心已實施更嚴格秋冬防疫邊境管理措施。

他強調，有關恢復兩岸「小三通」的客運，貨運仍持續進行，涉及到整體疫情、地方民意與防疫能量考量，會依照蔡總統元旦指示，在疫情受到有效控制時，陸委會會與指揮中心、交通部等有關機關共同評估及處理，恢復正常有序的交流。