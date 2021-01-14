美駐聯大使與蔡英文視訊 陸外交部批：將付出沉重代價
美國常駐聯合國代表克拉夫特與總統蔡英文舉行視訊對話。大陸外交部14日對此表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，「克拉夫特上述言行嚴重干擾中國內政。」並強調「美方一些政客必將為其錯誤言行付出沉重代價。」
澎湃新聞報導，有媒體問到，克拉夫特取消訪台後於14日與蔡英文舉行視訊通話，克拉夫特就與蔡英文通話發表推特並指出，由於中國阻撓，台灣不能透過聯合國、世衛大會等平台分享抗疫成功經驗。
對此，大陸外交部發言人趙立堅於14日主持的例行記者會上表示，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，克拉夫特上述言行嚴重干擾中國內政。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本事實，也是國際關係基本準則」。
趙立堅更指出，「聯合國是由主權國家組成的，台灣參與國際組織，包括世衛組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衛大會251號決議確認的重要原則。」
趙立堅最後強調，「美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方交往和提升實質關係，停止干涉中國內政、破壞中美關係的言行。中方將繼續採取一切必要措施，堅決維護自身主權安全利益，美方一些政客必將為其錯誤言行付出沉重代價」。
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