克拉夫特與蔡總統視訊 陸：美政客將付出沉重代價

美國常駐聯合國代表克拉夫特取消訪台但與蔡英文總統舉行視訊通話。兩人提到由於中國大陸阻撓，台灣不能通過聯合國、世衛大會等平台分享抗疫成功經驗。大陸外交部發言人趙立堅下午就此回應稱，克拉夫特上述言行嚴重干擾中國內政，中方堅決反對。

趙立堅表示，克拉夫特嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美國在台灣問題上的政治承諾，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本事實，也是國際關係基本準則。

他說，聯合國是由主權國家組成的，中國台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衛大會251號決議確認的重要原則。

趙立堅表示，大陸中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。新冠肺炎疫情發生以來，大陸多次及時向台灣地區通報疫情防控最新消息，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。台灣地區設有「國際衛生條例」聯絡點，同世衛組織和各國的資訊交流是暢通的。

趙立堅最後強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政、破壞中美關係的言行。中方將繼續採取一切必要措施，堅決維護自身主權安全利益。美方一些政客必將為其錯誤言行付出沉重代價。