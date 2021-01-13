盈富基金撤回決定 明起恢復投資受美制裁中企

盈富基金髮夾彎，決定撤回禁止投資受美國制裁實體（陸企），14日起將恢復投資。

路透報導，盈富基金的經理人「道富環球投資管理亞洲有限公司」11日曾表示，受美國總統川普之前簽署行政命令的影響，不再對受制裁實體進行任何新的投資。然而，現在將之前的決定收回。

道富環球的聲明指出，如招股說明書所披露，盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現的投資回報，為達到該投資目標，經理人會把盈富基金的全部或絕大部份資產投資於恒生指數成份股公司的股份，比重大致上與該等股份占恒生指數的比重相同。

道富環球更表示，受美國的行政命令影響，盈富基金將不再適合美國人士進行投資，投資者應考慮投資盈富基金對自身來說是否適合。

盈富基金之前表示不再投資於受美國制裁的恒指成份股公司，這也引發外界關注是否影響基金的回報，香港金管局前總裁任志剛回應，他認為基金經理人若因買賣個別股份受到限制而造成追蹤誤差，就不適合擔任這個職務。