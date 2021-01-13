佐科威今施打疫苗 向王毅表示感謝

大陸國務委員兼外交部長王毅今日會見印尼總統佐科威。佐科威向王毅表示，陸方提供的疫苗抵達印尼，他是印尼首個接種者，感謝大陸的傾力支持；王毅則說，雙方成功開展新冠疫苗三期臨床試驗與疫苗緊急使用，成為地區國家和發展中國家疫苗合作的典範。

印尼總統佐科威、衛生部長布迪、國軍總司令哈迪等官員和宗教領袖今日施打新冠肺炎疫苗，增加民眾對疫苗的信心。今天是使用中國科興生物技術公司的疫苗。

佐科威施打陸製疫苗的當日，據大陸外交部網站消息，佐科威在今日於當地會見來訪的王毅。

王毅表示，中印為發展中大國和重要新興經濟體，雙方合作具有戰略意義和世界影響。陸方願同印尼落實兩國元首共識，以團結抗疫和發展合作為主線，推動兩國關係在後疫情時期取得更大發展。

王毅引述中共總書記習近平所稱的，新冠病毒是人類共同敵人，團結合作是戰勝疫情最有力武器。儘管大陸需求快速增加，陸方願繼續支持兩國企業開展疫苗生產和採購合作。

王毅還談及，陸方支持印尼擔任2022年二十國集團主席國，願與印尼共同堅持開放包容的多邊主義，捍衛國際公平正義，推進後疫情時期全球治理，體現發展中大國的責任擔當。

佐科威表示，當前印尼同中國關係發展良好。疫情期間，衛生健康領域合作成果顯著，陸方提供的疫苗已抵達印尼，他成為印尼首個接種者，感謝陸方的傾力支持。

他接著稱，印尼願與大陸加強合作，加快發展戰略對接，積極推進雅萬高鐵等重點項目合作。希雙方進一步深化貿易、投資、金融、人文等領域交流合作。印尼願與陸方一道努力踐行多邊主義，促進地區的和平發展。