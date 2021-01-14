兩岸交流基地 大陸新增4處

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。特派記者陳言喬／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。特派記者陳言喬／攝影

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天宣布，大陸新增四處海峽兩岸交流基地，分別是福建龍岩長汀汀州客家首府、泉州安溪清水岩，江蘇淮安大運河文化帶和四川綿陽梓潼文昌祖庭。

朱鳳蓮說，這4家交流基地各具特色，有的是承載兩岸同胞共同的歷史文化記憶，有的展現兩岸同胞緊密的親緣關係，有的是兩岸基層民眾交流互動的重要場所。

她說，自2009年以來，大陸共在山東、湖北、福建等24個省區市批准設立了79家海峽兩岸交流基地。福建有18家交流基地，江蘇、湖北各有6家，山東、浙江、廣東各有5家，雲南、四川有4家。

這些交流基地，給兩岸同胞提供更多交流合作，回顧歷史、品位文化、暢敘親情和共同發展的機會。疫情以來，這些交流基地成為兩岸民眾雲交流的重要平台。

比如去年2月到3月，福建湄洲媽祖祖廟和台灣有關媽祖宮廟、團體聯合舉辦了「天佑中華 祈福武漢—海峽兩岸媽祖宮廟攜手抗疫線上祈福」活動，台灣有120多家的媽祖宮廟，3000多名信眾在現場參與，20萬人觀看了線上直播

比如廈門海滄青礁慈濟宮和台灣有關保生大帝宮廟聯合舉辦第十三屆海峽兩岸保生慈濟節。再比如，去年10月開始，遼寧的張氏帥府博物館和台灣張學良故居合作，每月一次，舉辦一次連線直播，讓瀋陽和新竹的觀眾能夠實現「雲參觀」、「雲相聚」，增進共同的歷史記憶，激發新的體驗和情感。

朱鳳蓮說，這些交流基地的設立，體現了大陸貫徹對台方針政策，積極擴大兩岸交流合作，持續深化兩岸融合發展，不斷促進兩岸同胞心靈契合。大陸歡迎越來越多的台灣同胞到這些交流基地參觀交流，也希望有關地方把這些交流基地建設好、發展好，為促進兩岸交流合作發揮積極的作用。

福建 媽祖 直播

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