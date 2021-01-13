加拿大港人組織：14名流亡港人獲批加拿大難民身分
協助流亡港人的加拿大組織「新香港文化協會」表示，14名流亡的香港人在加拿大獲批難民身分，加拿大是至今對反送中人士批出最多政治庇護的國家。
綜合外電，至少有14名香港人獲得加拿大的政治庇護，他們現正申請永久居留權。公開資料指出，反送中運動爆發至去年中，加拿大難民公署至少接獲49名港人申請政治庇護。
有部分申請人已在加拿大就業，讀書或進修。成功獲批的港人目前正在申請永久居留權。
新香港文化協會指出，數據顯示，從2019至去年6月，有49例港人申請難民資格個案。截至2019年底，先有12名港人在加國申請政治庇護。2020年1月至6月間，則有37人。若非因疫情，讓加拿大從去年4月起實施旅遊限制，將有過百名以上的香港人選擇流亡加拿大。
該組織也透露，因應香港局勢，加國會為香港青年推出「年輕人才計劃」，協助香港學生移居當地，詳情未來一兩個月公布。
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