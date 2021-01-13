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陸：美解密的「印太戰略」是打壓中國的「維霸戰略」

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

美國政府提前30年解密了一份「印太戰略」文件，包括保衛台灣、幫助印度崛起來制衡中國、維持美地區主導地位。大陸外交部發言人趙立堅今天回應稱，這是美國的「維霸戰略」。

大陸外交部今天例行記者會上，有媒體就美國此份文件提問，趙立堅回應稱，這份文件內容恰恰暴露了美國借「印太戰略」遏制打壓中國、破壞地區穩定的險惡用心。

他說，這份文件至少犯了三個錯誤：

第一，冷戰思維突出，軍事對抗色彩濃厚，違背了地區合作中的互利共贏精神，不符合地區國家求和平、促穩定、謀發展的民心所向，嚴重威脅地區和平與發展前景，理應被掃進歷史的垃圾堆。美方熱衷於拉幫結派，搞小圈子，採取挑撥離間等不光彩伎倆，充分暴露了美國是地區和平穩定的破壞者、團結合作的攪局者、麻煩製造者的真面目。相信地區國家都對此有足夠的清醒和警惕，不會被美國綁上戰車，成為美國維護自身霸權的工具。

第二，嚴重違反美國政府在台灣問題上向中方作出的嚴肅承諾。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國有決心、有信心、有能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。美方任何以台制華圖謀都是徒勞的。「我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，不向台獨勢力發出錯誤信號，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，以免嚴重損害台海和平穩定和中美關係。」

第三，惡意歪曲中國周邊政策，渲染中國威脅。謊言終究是謊言，公道自在人心。中國堅定不移走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。作為亞太地區負責任的一員，中國積極踐行親誠惠容的周邊外交理念，為地區和平、穩定、繁榮作出了重要貢獻，地區國家對此有目共睹。亞太地區是中美利益交織最密集、互動最頻繁的地區，美方應摒棄冷戰零和思維，切實尊重中國核心利益和重大關切，同中方加強溝通對話，妥善管控分歧，推動亞太地區成為中美互利合作的大舞台，而不是大國零和博弈的競技場。

趙立堅

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