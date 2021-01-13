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上海新規：除探親及必要公務 非必要不離滬

中央社 / 上海13日電
上海今天發布疫情防控措施，表示除返鄉探親、必要公務以外，非必要不離開上海、非必要不出境；從高風險地區到上海者，需集中隔離14天。相關措施實施至3月31日。 路透社
上海今天發布疫情防控措施，表示除返鄉探親、必要公務以外，非必要不離開上海、非必要不出境；從高風險地區到上海者，需集中隔離14天。相關措施實施至3月31日。 路透社

上海今天發布疫情防控措施，表示除返鄉探親、必要公務以外，非必要不離開上海、非必要不出境；從高風險地區到上海者，需集中隔離14天。相關措施實施至3月31日。

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布冬春季來滬返滬人員防控措施，包含上述內容，一共有8項。

內容指出，除返鄉探親、必要公務以外，非必要不離滬、非必要不出境，鼓勵在滬過春節，盡量減少人員流動。

內容要求，中國國內疫情中高風險地區人員暫緩到上海，待所在地區風險等級降至低風險後再來。

對所有來自或途經國內疫情高風險地區及其所在縣（區、市）或當地政府宣布全域封閉管理地區的來滬返滬人員，一律實施14天集中隔離健康觀察，實行2次新冠病毒核酸檢測。也就是這些人必須14天都住在防疫旅館。

對來自或途經國內疫情中風險地區及其所在縣（區、市）的來滬返滬人員，一律實施14天嚴格的社區健康管理，實行2次新冠病毒核酸檢測。

機場、車站、碼頭等交通客運場（站）、居村委、單位、學校和賓館加強對到滬人員的體溫測量和健康碼查驗。

相關措施即日起實施至3月31日。後續將根據國內外疫情形勢，及時動態調整相關防控措施和實施時間。

新冠肺炎 COVID-19 上海

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