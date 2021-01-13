雷軍：小米若不再需要自己 就是退休之時

在香港上市的小米公司創辦人兼首席執行官雷軍接受大陸央視訪問時表示，50歲時曾考慮過退休問題，現在考慮退不退休只有一個前提，就是這個企業需不需要自己，如果這個企業不再需要，就是退休的時候。

對於BAT中的馬雲等人已經宣布退休，現年超過50歲的雷軍透露，到50歲時是挺惶恐的，因為覺得無法面對已經老了，40歲時還不會這麼想，40歲時覺得還有無限可能。

他又稱，在快40歲時，有一次從夢中醒來，就想曾經想辦一家偉大的公司、做一些偉大的事情，到了40歲覺得一事無成，當時想知道自己是否還有勇氣、決心，因此決定創辦小米。

對於小米的發展，雷軍認為公司真正受到認可仍需要10年，因為將產品做平做好後，市場會質疑便宜無好貨。

雷軍回憶自己職業生涯最大挫折，是1996年金山科技差點關門、差點發不出工資，「當時每晚焦慮得睡不著覺」。從那次挫折後，他開始對現金流極其在意，「我永遠不想讓自己遇到第二次發不出工資的時候。」所以，此後由他負責的公司均非常在意現金累積。

不過，雷軍坦言，太保守亦曾導致自己差點錯失網路時代，「所以有時候不單要埋頭拉車，也要抬頭看路。」

在2000年，雷軍創辦「卓越網」，後來出售給亞馬遜。「事實上我們已經相當於錯過，因為我們只辦了個卓越網」，該經歷也讓雷軍在2007年金山上市後休整反思，到底哪裡做錯，「反思的結果（是）還是要順勢而為。」

早年小米崛起時，雷軍曾被稱為「中國的賈伯斯（Steve Jobs）」。雷軍最新在訪問中指，「崇拜賈伯斯不一定要成為第二個賈伯斯」，「我們要學習賈伯斯的精神，但賈伯斯是獨一無二的，其實很難複製。」