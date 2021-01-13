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國台辦批民進黨誣蔑大陸統戰 企圖挑動兩岸民眾對立

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（香港文匯網）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（香港文匯網）

中共新修訂的《中國共產黨統一戰線工作條例》，當中涉及台灣的部分，加入「廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量」。陸委會批評為對台「統戰」，「對內貫徹黨的專制體制，對外意圖影響秩序和規範」。

據人民網報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日在例行記者會上對此表示，很多台灣人未必了解「統一戰線」的概念。她指稱，「統戰」的意思是「凝聚人心、匯聚力量，致力實現民族復興」，並反批民進黨當局長期抹黑及誣蔑大陸，企圖挑動兩岸民眾對立。

朱鳳蓮表示，修訂前後的中共《工作條例》都體現大陸一貫的對台方針，期望團結台灣同胞，共同反對台獨分裂活動，推進祖國和平統一進程。

針對「美方宣稱取消美台官方交往限制」一事，朱鳳蓮表示，美國政府應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，這是美方做出的承諾。中方堅決反對美方與台灣進行任何形式的官方往來，要求美方立即停止錯誤做法。民進黨當局頑固「倚美謀獨」，在錯誤的道路上越走越遠，必遭嚴懲。

民進黨 中共

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