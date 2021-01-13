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13日起離開黑龍江黑河 需持核酸陰性證明

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
由於本土病例增多，黑龍江規定，13日起離開黑龍江黑河需持核酸陰性證明。（黑龍江省疾控中心官網）
由於本土病例增多，黑龍江規定，13日起離開黑龍江黑河需持核酸陰性證明。（黑龍江省疾控中心官網）

黑龍江省黑河市交通運輸局公布，13日零時起，離開黑河市區人員需持有72小時內核酸檢測陰性證明，在交通防疫點嚴格遵守掃行程碼、健康碼及相關查驗登記等要求後，可予以通行。抵達目的地後，應及時主動向本人所在單位或社區報告，並自覺遵守當地疫情防控規定。

另據黑河市人民政府網站消息，低風險地區抵返黑河的人員須提供7日內核酸檢測陰性證明，沒有7日內核酸檢測陰性證明的，將被送至集中隔離點臨時管控，進行核酸檢測，無異常後納入村（社區）健康管理，期間產生的所有費用自理。

據黑龍江省人民政府新聞辦公室官方微博消息，12日，黑龍江全省新增新冠肺炎確診病例16例，新增無症狀感染者12例。被診斷為確診病例或無症狀感染者，目前均已轉至定點醫療機構進行隔離治療或集中醫學觀察。

黑龍江 新冠肺炎 疫情

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