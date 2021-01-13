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禁新疆勞改產品 陸使館批加拿大：偽善、自不量力

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中加關係因加拿大將制止新疆勞改產品進口再生風波。路透
中加關係因加拿大將制止新疆勞改產品進口再生風波。路透

針對加拿大將禁止新疆勞改產品進口，大陸駐加拿大使館13日發布新聞稿，痛批加拿大粗暴干涉中國內政，與一些國家沆瀣一氣，借人權問題破壞中國新疆穩定發展。新聞稿不只稱加拿大此舉是「螳臂當車，自不量力」，並痛批加拿大顛倒黑白、偽善、醜惡。

加拿大全球事務部12日發表聲明，指稱新疆存在「強迫勞動」、「大規模任意拘押」等情況，經同英國及其他國際夥伴協調，將對新疆產品採取貿易限制措施。

加拿大全球事務部稱，這是加拿大在「加拿大-美國-墨西哥協議」（CUSMA）承擔的義務的一部分。加拿大還要求在新疆的加拿大企業簽署聲明，承諾確保中國供應商的產品和服務不是使用強迫勞動的成果。

大陸駐加拿大使館13日以發言人名義發布的新聞稿指出，新疆根本不存在所謂「強迫勞動」。新疆籍少數民族務工人員作為中國廣大勞動者的一部分，各項權益都受到法律保護。

新聞稿稱，新疆各級政府充分尊重少數民族群眾就業意願，並為「自願報名」的勞動者提高就業所需技能提供必要的「培訓」。所謂「強迫勞動」、「大規模任意拘押」等，完全是西方一些機構和人員憑空捏造，是汙蔑抹黑中國的鬧劇。

大陸駐加拿大使館還稱，涉疆問題不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題。中國在新疆採取預防性反恐和去極端化措施，有效遏制恐怖活動多發頻發勢頭，這才是最大程度保障新疆各族人民的基本人權。

新聞稿並表示，「加拿大根本沒有資格在人權問題上充當『教師爺』。加方在原住民問題上劣跡斑斑，其系統性種族歧視更是廣受詬病。加方打著『關心』新疆少數民族人權的旗號，罔顧事實，顛倒黑白，無端打壓新疆企業，充分暴露了其偽善面目和醜惡嘴臉。」

大陸駐加拿大使館並警告加拿大，立即取消相關措施，停止以任何方式干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免給中加關係造成進一步損害。

加拿大 新疆 人權

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