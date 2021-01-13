雙城視訊論壇 去年滬台交流10大新聞

由上海市海峽兩岸交流促進會主辦的「2020年滬台交流十大新聞」評選活動，經過1個月的遴選和評選，以及綜合新聞專業評審和網友投票意見後，於12日揭曉評選結果，由「2020台北-上海城市論壇首次視訊連線舉行」等十條新聞，獲評為2020年滬台交流十大新聞。

除了視訊雙城論壇，其他上榜的新聞還有「上海台商踴躍捐款抗擊新冠，復工復產呈新氣象」、「上海台企蓬勃發展：第三屆進博會上海交易團首單簽約台企，上緯新材料成功登陸科創板」、「滬台孔廟首度『牽手』展現中華文化」、「涉台教育進學校 台灣作家莊奴歌詞作品傳唱滬上校園」。

以及「We愛．第四屆兩岸青年短片大賽在滬台兩地同步舉辦」、「日據時期台灣學生反殖民鬥爭圖文展在滬開幕」、「2020海峽兩岸新媒體產業發展研討會在滬舉行」、「上海啟動電競文化節 邀兩岸青年交流切磋」、「民間交流不斷線 上海台北『雲』上話重陽」。

主辦方表示，2020年是不平凡的一年，面對新型冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，增添了兩岸往來的困難，但阻擋不了滬台交流的時代步伐，上海在堅持疫情防控的前提下，積極推動滬台交流繼續深入發展，這次評出的滬台交流十大新聞集中呈現了過去一年滬台兩地人民共克時艱，開闢新局，在各領域交流的豐碩成果。

主辦方認為，一段段視訊、一張張照片、一次次揮手、一幕幕感動，不管是面對著面的歡聚還是螢幕上的問候，滬台交流的形式更添新意，兩地人民的情誼愈發加深。

主辦方指出，十大新聞體現了上海堅持疫情防控和經濟社會發展兩手抓的大局意識，體現了上海服務台商台企拓展新通路新機遇、創新手段開闢滬台交流新局面的擔當意識，體現了災難面前，兩岸同胞血濃於水的骨肉親情，展示出大陸是廣大台商台胞最廣闊的發展空間，中華文化是兩岸人民堅韌的連結紐帶。